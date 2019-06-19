Найдено способное бороться с гепатитом C растение

Ученые обнаружили противовирусное действие силибинина, основного компонента расторопши. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на научный портал Forschung und Wissen.

Расторопша (чертополох) давно входит в список лекарственных растений, ее противовоспалительные свойства и возможности для регенерации печени широко известны. Однако исследователи из Венского медицинского университета выяснили, что силибинин эффективен против вирусов и даже способен справляться с гепатитом С. При этом уточняется, что активное вещество расторопши рассматривается лишь в качестве дополнения к стандартной терапии.

По утверждению ученых, они пришли к открытию случайно. Желая выявить антиоксидантные свойства силибинина, они обнаружили «существенный противовирусный эффект».

В 2016 году исследователи из Имперского колледжа Лондона и Университета штата Вашингтон выяснили, что вирусный гепатит стал одной из основных причин смертей и инвалидности по всему земному шару. Заболевание встало в один ряд с туберкулезом, малярией и ВИЧ.

Вирусный гепатит существует в пяти формах — A, B, C, D и E — и может передаваться через телесные жидкости, а также через пищу и питье, загрязненные фекалиями. Согласно результатам исследования, виновниками большинства смертельных случаев — 96 процентов — были вирусы гепатита В и С, которые вызывают цирроз и рак печени.