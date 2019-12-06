В российской больнице инвалида заставили снимать гипс кусачками

В Самаре медики выдали местному жителю с инвалидностью кусачки, чтобы тот сам снял себе гипс. Об этом он рассказал в своем Twitter-аккаунте, приложив к посту фотографии.

По словам пользователя, инцидент произошел 5 декабря в поликлинике по адресу улица Фадеева, 56а. «Отказались снимать гипс. Врачи дали [мне] кусачки и сказали: "Снимайте сами, это не входит в наши обязанности, это тяжелый гипс". И ушли.

[Я] два часа ковырял [гипс]», — говорится в посте. У мужчины был разрыв коленных связок.

По информации РЕН ТВ, на публикацию обратил внимание министр здравоохранения региона и потребовал, чтобы главный врач больницы разобралась в ситуации. Позднее в том же Twitter-аккаунте сообщалось, что главврач принесла пациенту извинения и предложила оказать все необходимые медицинские услуги.

Ранее в Липецкой области местный житель с приступом упал у дверей поликлиники, где его и оставили лежать медики. Очевидцы сняли происходящее на видео. На опубликованных кадрах видно, как мужчина лежит на крыльце и бьется в конвульсиях. Медики заявили, что не знали о происходящем. Когда узнали — вызвали скорую.

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