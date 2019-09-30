Россиянка пожаловалась на сбрасывавшего полтора часа звонки диспетчера скорой

Следственный комитет Смоленской области начал проверку после жалобы местной жительницы на то, что диспетчер скорой помощи в течение полутора часов не отвечал на вызовы. Об этом сообщается на сайте областного управления СК.

28 сентября женщина опубликовала в сообществе «Главное в Рославле» во «ВКонтакте» жалобу на диспетчера, которая скидывала звонок. По словам женщины, у ее шестилетнего ребенка ночью поднялась температура до 40 градусов, он начал задыхаться. Дозвониться до учреждения удалось лишь после обращения в полицию.

«Я звонила в скорую, но они не отвечали, скидывали, целый час или полтора все соседи помогали и друзья, не могли добиться, скидывали трубку, пока соседка не позвонила в полицию, только после их вмешательства они взяли телефон», — пожаловалась женщина. Она пригрозила, что добьется увольнения диспетчера.

Ранее Следственный комитет завел уголовное дело после того, как 11-летнему ребенку ампутировали руку из-за развившейся после перелома гангрены. Мальчик сломал руку в августе, когда играл в мяч. Ребенку наложили гипс, после чего он жаловался на боль, но врачи утверждали, что это нормально. В итоге ребенка отвезли в больницу в Ростове, где выяснилось, что у него началась гангрена. Мальчику ампутировали руку. Отмечается, что после операции у него произошло заражение крови, так как в рану занесли грязь.

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