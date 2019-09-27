В России найдут виновных в доведении ребенка до гангрены и ампутации

Следственный комитет завел уголовное дело после того, как 11-летнему ребенку ампутировали руку из-за развившейся после перелома гангрены. Об этом сообщается на сайте ростовского управления ведомства.

СК выяснил, что мальчик сломал руку в августе, когда играл в мяч и оступился. Он получил «открытый перелом костей правого предплечья со смещением отломков».

Дело возбуждено по части 2 статьи 118 УК («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Ранее сообщалось, что в Ростовской области мальчику ампутировали руку после лечения перелома в больнице Зернограда. Ребенку загипсовали открытый перелом, но рука продолжала сильно болеть. На это врачи отвечали, что так и должно быть. В итоге ребенка отвезли в больницу в Ростове, где выяснилось, что у него началась гангрена. Мальчику ампутировали руку. Отмечается, что после операции у него произошло заражение крови, так как в рану попала грязь.

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