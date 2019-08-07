В России отказали подростку в пересадке изношенного сердца

Российские врачи отказались провести операцию по пересадке сердца 18-летнему Олегу Бушеву из-за украденных документов. Об этом со ссылкой на мать подростка Светлану сообщает РЕН ТВ.

Бушеву поставили диагноз «дилатационная кардиомиопатия». В его возрасте сердце изношено, как у пожилого человека. По словам матери молодого человека, 20 лет назад у ее родителей украли документы и из-за этого она и сын до сих пор не могут получить российское гражданство. Женщина объясняет, что в 16 лет не успела получить паспорт и по семейным обстоятельствам — из-за смерти брата — была вынуждена уехать в Абхазию.

«Маме было очень плохо, мы остались в Абхазии», — рассказывает Светлана Бушева. Сама женщина родилась в Магадане и от советского гражданства не отказывалась. Для восстановления паспорта СССР ей нужно было вернуться на родину, но ее не пустили без документов. В 25 лет она получила гражданство Абхазии, на территории этой республики родился и Олег. «Я русская, у меня его (гражданство — прим. «Ленты.ру») отняли, можно так сказать», — добавила женщина.

Трансплантацию органа ребенку не делают потому, что он гражданин другой страны, а в очередь могут поставить только россиян, иначе «получается торговля органами». Женщина переживает, что ее сын может не дождаться операции.

Как рассказала подруга Бушевой Анна Крутикова порталу «Ридус», в Абхазии пациента лечили неправильно, а о том, что он страдает серьезным заболеванием, стало известно лишь несколько месяцев назад. Его перевели в Центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева в Москве. Там он находится на платной основе. Саму операцию, согласно российскому законодательству, не смогут сделать даже платно, утверждает Крутикова.

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