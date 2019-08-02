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Селена Гомес перестала общаться с подарившей ей почку актрисой

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Селена Гомес и Франсиа Рэйса

Американская актриса и певица Селена Гомес перестала общаться со своей подругой Франсией Райсой, которая пожертвовала для нее почку. Об этом сообщает RadarOnline.

Отмечается, что звезды не контактировали с октября 2018 года — именно тогда Гомес попала в психиатрическую больницу после эмоционального срыва. По данным источника издания, причиной госпитализации стали регулярные вечеринки и злоупотребление алкоголем.

Позднее Франсия Райса застала подругу выпивающей в отеле Four Seasons в Нью-Йорке, что и послужило причиной их конфликта. Райса выразила мнение, что Гомес должна более тщательно следить за своим здоровьем после операции, однако та отказалась слушать ее.

В 2017 году Гомес провели операцию по пересадке почки. Трансплантация понадобилась из-за того, что исполнительница страдает системной красной волчанкой. Райса рассказывала, что переживала физические и эмоциональные муки после операции. Она отмечала, что была настолько слаба, что даже не могла поднять на руки свою собаку.

Франсия Райса — актриса, сыгравшая в таких фильмах, как «Золотой лед 4: Огонь и лед», «Зажги этим летом!» и «Добейся успеха 3: Все или ничего».

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