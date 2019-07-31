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Женщина подарила почку бывшему мужу

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Бромли Келли Хоуп и Дэн Пайетт

Жительница английского города Бромли Келли Хоуп (Kelly Hope) стала донором почки для бывшего супруга. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

Врачи диагностировали у 44-летнего Дэна Пайетта (Dan Pyatt) болезнь Берже более десяти лет назад. В 2017 году его состояние ухудшилось, ему срочно требовалась пересадка почки. После года безрезультатного ожидания донора его бывшая жена Хоуп предложила свою помощь.

«Пусть мы и расстались, но я не хочу, чтобы наши дети остались без отца», — сказала 43-летняя экс-супруга.

Получив анализы, врачи предупредили, что у Хоуп и Пайетта несовместимость крови. Поскольку состояние больного стало критическим, пара пошла на риск и в августе 2018 года перенесла сложную операцию по трансплантации органа.

Операция прошла благополучно, и спустя пять дней Пайетта выписали из больницы. По словам Хоуп, произошедшее очень сблизило всех членов семьи.

Ранее в июле сообщалось, что житель английской деревни Стони Стантон, графство Лестершир, стал донором почки для своей жены. После операции женщина подарила ему открытку с надписью: «Он украл мое сердце, я украла его почку».

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