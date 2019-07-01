Женщина получила от мужа почку в подарок

Житель английской деревни Стони Стантон (графство Лестершир) стал донором почки для своей жены. Об этом сообщает издание Leicestershire Live.

46-летняя Лиза Ли (Lisa Lee) призналась, что чувствует себя гораздо лучше после операции по пересадке органа.

Лиза с детства испытывала сложности из-за прогрессирующей болезни почек. Она откладывала операцию до последней стадии почечной недостаточности. Одышка женщины была настолько сильной, что ей было сложно подниматься по лестнице, а после имплантации она почувствовала себя «совершенно новым человеком».

Операция прошла в больнице Лестера. Докторам пришлось провести несколько проверок, чтобы убедиться, что ее 51-летний муж Мартин сможет стать донором. Он должен был быть достаточно здоров, а также физически и морально подготовлен, чтобы пожертвовать собственным органом.

Лиза сказала, что Мартин мужественно ожидал операцию, в то время как она испытывала некоторое напряжение. Женщина назвала его героем, который спас ее жизнь, а также поблагодарила за поддержку семью, друзей, коллег, клиентов и соседей.

После операции она подарила ему открытку с надписью: «Он украл мое сердце, я украла его почку».

Имплантация ослабила иммунитет Лизы, поэтому ей придется избегать контакта с другими людьми на протяжении нескольких месяцев.

В июне сообщалось о мальчике, который растолстел в полтора раза, чтобы стать донором костного мозга для своего отца. Он отметил, что продолжал есть даже тогда, когда ему было больно, потому что для него было важно спасти члена своей семьи.

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