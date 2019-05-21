Дочь пожертвовала поступлением в университет ради спасения матери

В китайской провинции Хэбэй девушка пропустила вступительный экзамен в университет, чтобы спасти жизнь тяжело больной матери. Об этом сообщает издание AsiaOne.
В марте у женщины диагностировали острый лейкоз. Врачи предупредили, что пациентка нуждается в срочной трансплантации костного мозга. Ее дочь Чжао Сики стала донором и пропустила всекитайские государственные вступительные экзамены в вузы.
«Жизнь матери для меня важнее, у нее только одна жизнь», — отметила Сики. Девушка планирует поступать в вуз в следующем году.
В начале апреля сообщалось, что китаец отказался от лечения рака ради возможности оплатить операцию дочери. В 2014 году мужчине диагностировали рак легких, а в 2015-м у девушки обнаружили лимфому. У семьи не было денег, чтобы вылечить обоих, поэтому отец прекратил терапию и умер.