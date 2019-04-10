Директор школы пожертвовал жизнью ради спасения чужого ребенка

В американском городе Уэстфилд, штат Нью-Джерси, умер директор школы, пожертвовавший стволовые клетки для спасения ребенка из Франции. Об этом пишет сайт NJ.com.

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В октябре с 44-летним Дерриком Нельсоном, возглавляющим уэстфилдскую старшую школу, связались врачи. Они сообщили, что кровь, которую он сдавал во время учебы в колледже, подошла больному мальчику из Франции. Нельсон мог стать донором стволовых клеток и спасти ему жизнь.

Директор школы согласился помочь. Первоначально специалисты планировали получить его стволовые клетки при помощи пересадки костного мозга. Этому помешало апноэ во сне, которым Нельсон страдал после службы в армии. Оно могло привести к остановке дыхания под общим наркозом. Использовать внутривенный метод не позволяла найденная у него серповидноклеточная анемия. В итоге операцию решили провести под местным обезболиванием.

После процедуры возникли непредвиденные осложнения. «Он не мог говорить и только лежал на кровати, — рассказывает 81-летний отец Нельсона. — Его глаза были открыты, и он понимал, кто мы, но не мог двинуться. Больше он так и не говорил». После месячной комы мужчина скончался. Причины произошедшего пока не выяснены.

Ранее сообщалось, что девушка из китайского города Ляньюньган пожертвовала поступлением в университет, чтобы помочь младшему брату, страдающему от апластической анемии. Спасти его могла только трансплантация костного мозга. Сестра оказалась единственной близкой родственницей, которая могла быть донором.

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