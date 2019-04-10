Девушка отказалась от поступления в университет ради спасения брата

Девушка из китайского города Ляньюньган, провинция Цзянсу, пожертвовала поступлением в университет, чтобы помочь младшему брату, страдающему от апластической анемии. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

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Когда мальчик заболел, 18-летняя Ли Цзы уже готовилась к вступительным экзаменам. Ребенок нуждался в трансплантации костного мозга. Из-за тканевой несовместимости ни мать, ни отец не подходили на роль донора. Единственной близкой родственницей, которая могла участвовать в процедуре, оказалась сестра.

Из-за трансплантации костного мозга Ли Цзы не сможет поступить в университет в этом году. «Я могу сдать экзамены и через год, а другого шанса спасти брата не будет», — пояснила она. Операция прошла в марте. Чтобы оплатить лечение, семье пришлось забраться в долги и полагаться на помощь друзей и соседей.

«У моей дочери взяли 800 миллилитров крови, 1000 миллилитров крови с костным мозгом и 400 миллилитров стволовых клеток для сына, — говорит отец девушки. — Никогда не забуду эти цифры. Им обоим пришлось сильно пострадать».

В 2018 году сообщалось, что девочка из Китая потолстела ради спасения отца, страдающего от лейкоза. Набрать вес требовалось, чтобы врачи разрешили ей стать донором костного мозга.

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