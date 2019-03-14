Больной отец пожертвовал жизнью ради лечения дочери

Китаец отказался от лечения рака ради возможности оплатить операцию дочери. Об этом сообщает информационный портал Asia One.

Студентка Сунь Ин рассказала, как ее отец пожертвовал собой ради того, чтобы у нее была возможность жить. В 2014 году мужчине диагностировали рак легких, а в 2015-м у девушки обнаружили лимфому (злокачественное опухолевое заболевание лимфатической системы). У семьи не было денег, чтобы вылечить двоих, поэтому отец принял решение прекратить терапию. В декабре того же года он умер.

С 2015 по 2018-й Сунь прошла более 30 курсов химиотерапии, 20 курсов радиотерапии и пережила несколько операций. При этом большую часть времени 21-летняя девушка проводила на учебе, откладывая процедуры на выходные. Долгое время одногруппники не знали о диагнозе китаянки и просто считали ее болезненной.

За эти годы девушка потеряла все волосы и набрала 18 килограммов в процессе лечения. У студентки было три рецидива, в прошлом году она провела в постели пять месяцев с температурой сорок градусов по Цельсию. Сунь попросила мать оформить на нее академический отпуск. Только тогда преподаватели и одногруппники узнали о болезни китаянки и пожертвовали ей 100 тысяч юаней (около 974 тысяч рублей).

Сунь признается, что это придало ей сил бороться до конца. Она рисует комиксы о своем лечении, чтобы подбодрить других больных. Сейчас девушка проходит очередной курс химиотерапии перед операцией по трансплантации стволовых клеток.

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