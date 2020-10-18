Стало известно о странных осложнениях у россиян после коронавируса

Переболевшие коронавирусом россияне пожаловались на странные осложнения после перенесенной инфекции. На истории пациентов, размещенные в сообществе «Нетипичный коронавирус (пост ковид)» в Facebook, обратил внимание портал 66.ru.

В частности, отмечают авторы издания, стало известно о проблемах переболевших COVID-19 с желудком, обонянием, выпадением волос и повышением уровня сахара в крови. Многие отметили, что после выздоровления страдают повышенной тревожностью, головокружениями, ухудшением памяти и паническими атаками.

«Просто всю внутри колотит. (...) Я не понимаю, что это. Потом проходит. Потом снова. Никогда такого не было. Очень страшно», — написала участница сообщества Ольга Ребенок.

Другая подписчица, Анна Сидорова, пожаловалась на онемения конечностей, проявляющиеся даже спустя несколько месяцев после выздоровления от коронавируса. «Наконец дошла до невролога. Рассказала про оставшиеся симптомы: покалывание в руках и ногах, онемение рук, тяжесть и боли в голове», — написала она, отметив, что переболела коронавирусом полгода назад.

Еще один участник группы, Никита Тихомиров, заявил о сохраняющихся симптомах, схожих с сахарным диабетом: «сильную сухость во рту, частое мочеиспускание, слабость и головокружение после еды и до приема пищи».

Ранее сообщалось, что британские ученые назвали новый симптом коронавируса. По их данным, о заражении могут свидетельствовать изменения слуха у пациентов.