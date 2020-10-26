Врач назвал способ восстановить обоняние после коронавируса

Врач-отоларинголог Абдулло Ходжаев назвал способ восстановить обоняние после перенесенного коронавируса. Об этом он рассказал в интервью РБК.

Специалист объяснил, что для того, чтобы вернуть обоняние необходимо восстановить доступ воздуха к нервным окончаниям, которые располагаются в носу. Для этого врач советует использовать сосудосуживающие препараты и капли.

Помимо этого, Ходжаев рекомендует использовать раствор морской соли для орошения носа. Он заявил, что следует обеспечить влажность воздуха в помещении и принимать витамины группы B, а также поливитамины.

Ранее врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что потеря обоняния может быть симптомом различных болезней, и не стоит сразу связывать ее с заражением коронавирусом. По словам кандидата медицинских наук, аносмия — временная утрата способности чувствовать запахи — характерна для простудных заболеваний полости носа, таких как острый или хронический ринит.