Коронавирус сказался на умственных способностях пациентов

Переболевшие COVID-19 столкнулись с неврологическими проблемами и ухудшением умственных способностей. Это выяснили английские и американские нейрофизиологи из Имперского колледжа Лондона, сообщает Medical News. Результаты научной работы опубликованы на портале medRxiv.

Более 84 тысяч британцев, перенесших коронавирусом в разных формах, были протестированы специалистами на остроту памяти и когнитивные навыки с использованием Great British Intelligence Test. Учитывались возраст, пол, уровень образования, сфера деятельности, хронические болезни. Полученные данные показали, что инфекция негативно сказалась на способности людей понимать текст и смысл слов, решать задачи. При этом не было значительного ухудшения способности запоминать числа, пространственной памяти и восприятия эмоций. У пациентов с тяжелой формой COVID-19 после выздоровления наблюдались более серьезные умственные нарушения, чем у остальных инфицированных.

«Наш анализ доказывает гипотезу, что коронавирус может влиять на когнитивные функции, которые сохраняются после выздоровления», — цитирует издание слова руководителя исследования Адама Хэмпшира.

Ранее японские ученые выявили неожиданные последствия перенесенного COVID-19, среди которых: выпадение волос, одышка, слабость, кашель, нарушение обоняния и вкусовых ощущений. Схожие симптомы были зафиксированы у переболевших лихорадкой Эбола и лихорадкой денге.