Врач предупредила о серьезных болезнях при потере обоняния

Врач Алена Парецкая предупредила, что частичная или полная потеря обоняния — аносмия — может являться симптомом серьезных болезней. Она рассказала об этом «Комсомольской правде».

По ее словам, большинство пациентов, перестав ощущать запахи, сразу считают, что это коронавирус. Однако есть множество других факторов, способных вызвать потерю обоняния.

Парецкая отметила, что самая серьезная причина потери обоняния — прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, например, Альцгеймер. Однако эта проблема может быть также нормальной частью старения.

«Кроме старческих изменений, проблему может вызвать применение некоторых медикаментов или воздействие токсичных химикатов», — сказала она и перечислила среди таких веществ интраназальные препарата цинка, спреи для носа против отеков и ряд пероральных лекарств, например, нифедипин и фенотиазины.

Помимо прочего, внезапная потеря обоняния может являться побочным эффектом травмы головы или тяжелой травмы верхней части носа. Также аносмию могут вызвать полипы в пазухах носа или носовых ходах. Если человек начинает постепенно терять способность ощущать запахи, а затем обоняние возвращается, в таком случае аносмия может быть вызвана воспалением пазухи, хронической обструкцией от инфекций или аллергической реакцией. Также врач предупредила, что потеря обоняния возможна при гормональном дисбалансе, проблемах с зубами или как последствие лучевой терапии.

Ранее врач-отоларинголог Абдулло Ходжаев назвал способ восстановить обоняние после перенесенного коронавируса. Специалист посоветовал использовать сосудосуживающие препараты и капли, а также раствор морской соли для орошения носа.