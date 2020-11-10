Путин оценил эффективность и безопасность российских вакцин от COVID-19

Зарегистрированные в России вакцины от COVID-19 продемонстрировали свою эффективность и безопасность, заявил президент Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости во вторник, 10 ноября.

«Эти вакцины безопасны, нет никаких серьезных последствий после их применения и, во-вторых, они все эффективны», — сказал глава государства на саммите ШОС.

Путин отметил, что Россия готова сотрудничать по вакцинам от коронавируса с другими странами, и призвал не политизировать этот процесс. Также российский лидер напомнил, что скоро ожидается регистрация третьей вакцины.

Путин уже говорил об эффективности российской вакцины от коронавируса. В конце октября он выразил надежду на то, что массовая вакцинация россиян начнется до конца года.

В России к настоящему моменту зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат под названием «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи. 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор».