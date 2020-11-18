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Центр «Вектор» создаст еще три вакцины от коронавируса

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Государственный центр «Вектор», разработавший вакцину «ЭпиВакКорона», создаст еще три препарата от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

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В ведомстве рассказали, что препараты выбрали как перспективные для профилактики COVID-19, они находятся на разных этапах исследования.

Среди вакцин есть пептидная, рекомбинантная на основе вируса везикулярного стоматита; рекомбинантная вакцина на основе вируса гриппа А; рекомбинантная вакцина на основе вируса кори.

Ранее глава центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал, что иммунитет переболевших COVID-19 не сохраняется пожизненно, и им тоже потребуется вакцинация. Прививки понадобятся и тем, кто не болел коронавирусом, подчеркнул он.

К настоящему моменту в России зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел «Спутник V». 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». В стране также разрабатывается третий препарат, этим занимается центр имени Чумакова, Планируется, что массовый выпуск начнется в феврале 2021 года.

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