Вирусолог дал два прогноза окончания пандемии коронавируса

Существует два прогноза по окончанию пандемии коронавируса, и оба они связаны с вакцинацией — по оптимистичному сценарию эпидемия закончится через год, по пессимистичному — через два года, считает член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета профессор Сергей Нетесов. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».

«Оптимистический прогноз — осень следующего года, пессимистический — осень 2022 года. Все будет зависеть от того, успеют ли произвести столько вакцин, чтобы хватило привить минимум 75 процентов населения земного шара. Конечно, в отдельных странах эпидемия может закончиться раньше. Но для этого там нужно будет вакцинировать не 75 процентов населения, а, наверное, процентов 90, — сказал Нетесов.

Вирусолог отметил, что в среднем от одного носителя заражаются четыре-пять человек, и 75 процентов переболевшего или привитого населения — это именно столько, сколько требуется для выработки коллективного иммунитета при таком репродуктивном числе.

«Грубо говоря — [переболеть должны] шесть миллиардов. Если составить простейшее математическое уравнение со всеми этими исходными данными, то получится, что для выработки коллективного иммунитета естественным путем, без участия вакцин, потребуется от 8 до 12 лет», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что человек не сможет забыть о COVID-19 даже с появлением эффективной вакцины. Ограничения из-за COVID-19 также сохранятся до тех пор, пока вирус не перестанет нести угрозу здоровью людей.