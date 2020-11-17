В Роспотребнадзоре оценили вероятность снятия ограничений из-за COVID-19

Ограничения из-за COVID-19 сохранятся до тех пор, пока вирус не перестанет нести угрозу здоровью людей, заявил заместитель главы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский. Его слова передает РИА Новости .

Он также оценил вероятность жизни человека без COVID-19. Заместитель главы ведомства подчеркнул, что вакцина не станет спасением от коронавируса. Смоленский пояснил, что с ее появлением все равно никто не забудет о существовании инфекции.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что иммунитет у переболевших коронавирусом не сохраняется пожизненно и исчезает, поэтому потребуется вакцинация, которую нужно будет пройти даже тем, кто еще не переболел.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул, что эффективность разработанных в России вакцин составляет более 90 процентов, но не у всех формируется одинаковый уровень иммунного ответа. Реакция зависит не только от препарата, но и от организма пациента.