Роспотребнадзор назвал регионы с высокой заболеваемостью COVID-19

Высокий уровень заболеваемости COVID-19 наблюдается в Крыму, Ставропольском крае, Иркутской, Нижегородской и Новосибирской областях. Эти регионы назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

«Мы видим, что сегодня спрогнозированные риски, безусловно, реализуются», — отметила она.

16 октября Попова говорила, что в 25 субъектах страны продолжается рост заболеваемости, в трех регионах она снижается. В тот день самые высокие показатели по распространяемости вируса были в Карелии, Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Алтай. Низкая летальность в 1,2 процента среди зараженных была там, где введены ограничения для жителей с хроническими болезнями и старше 65 лет. В других регионах она больше до двух раз.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов ранее объяснял, что увеличение количества новых случаев заражения связано с высокими охватами тестирования.