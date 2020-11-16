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Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости коронавирусом в регионах России

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Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

В трех регионах России заболеваемость по коронавирусу снижается, в 25 – происходит продолжающийся рост. О ситуации рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением инфекции, передает ТАСС.

В 55 регионах наблюдается стабилизация, в еще двух — замедление роста, уточнила Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, наивысшие показатели распространения коронавируса зафиксированы в Карелии, Республике Алтай, Ямало-Ненецком автономном округе. Летальность COVID-19 в регионах, где были введены ограничения для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, составляет 1,2 процента. В субъектах, которые не приняли подобные меры, цифра летальности увеличивается до двух рах, уточнила Попова.

В большинстве субъектов охват тестированием на коронавирус превысил новый установленный минимум – ранее 16 ноября Попова постановила увеличить его со 150 до 200 в сутки на 100 тысяч населения.

За последние сутки в России выявили 22 778 новых случаев коронавируса в 85 регионах, 13 846 выздоровлений, 303 летальных исхода. С начала пандемии зарегистрировано 1 948 603 заражения, 1 453 849 выздоровлений, 33 489 смертей.

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