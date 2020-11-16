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Первый в России регион ввел локдаун

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Республика Бурятия ввела локдаун на две недели из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил глава региона Алексей Цыденов, передает «Коммерсант».

Бурятия стала первым в России регионом, который ввел локдаун во время второй волны коронавируса. Закрываются все предприятия торговли и общественного питания, в том числе и торговые центры, кафе и рестораны, а также салоны красоты, фитнес-клубы. Ограничения не распространяются на заведения общепита на территории предприятий и гостиниц, продовольственные магазины, аптеки, салоны связи, а также розничную торговлю товарами первой необходимости.

Как объяснил Цыденов, власти пошли на такой шаг из-за дефицита лекарств и свободных коек в больницах. «Врачи работают на износ, сжав зубы», — сказал он. Для поддержки экономики бизнесу обещают налоговые поблажки. При этом глава Бурятии подчеркнул, что продлевать ограничения после 30 ноября не будут.

За все время в Бурятии было выявлено 14 838 заболевших COVID-19. Из них более 12,6 тысяч человек уже выздоровели, еще 273 скончались. Всего в России зафиксировано более 1,9 миллиона пациентов с коронавирусом.

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