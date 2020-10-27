Вирусолог объяснил введение всеобщего масочного режима в России

Всеобщий масочный режим в России ввели в связи с тем, что власти решили отказаться от тотального карантина, но стремятся сдержать эпидемию коронавируса, которая продолжает развиваться. Об этом заявил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в разговоре с телеканалом «360».

Ране Роспотребнадзор выпустил предписание, которое вводит в стране всеобщий масочный режим — использование средств защиты станет обязательным при нахождении в общественном транспорте, такси, лифтах, на парковках и местах массового пребывания людей. Документ вступит в силу 28 октября.