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Глава Бурятии объяснил введение локдауна

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Глава Бурятии Алексей Цыденов объяснил введение локдауна из-за коронавируса стремлением переломить рост заражаемости за две недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

«Две недели длится инкубационный период. Нам нужно сейчас максимально разобщить людей, максимально снять напряжение в системе здравоохранения и системе тестирования», — сказал глава региона.

Ранее, комментируя ужесточение ограничительных мер, Цыденов рассказал
о дефиците лекарств и свободных коек в больницах.

Бурятия стала первым в России регионом, который ввел локдаун во время второй волны коронавируса. Так, с 16 ноября по 30 ноября в республике закрываются все предприятия торговли и общественного питания, в том числе и торговые центры, кафе и рестораны, а также салоны красоты, фитнес-клубы. Ограничения не распространяются на заведения общепита на территории предприятий и гостиниц, продовольственные магазины, аптеки, салоны связи, а также розничную торговлю товарами первой необходимости.

Продлевать ограничения после 30 ноября региональные власти пока не планируют.

За последние сутки в Бурятии выявлен 271 случай заражения COVID-19. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 15 378 жителей.

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