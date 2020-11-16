Роспотребнадзор установил новые правила выписки переболевших COVID-19

В Роспотребнадзоре установили новые правила выписки пациента, переболевшего COVID-19. Соответствующее постановление подписала глава службы Анна Попова, оно опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, отпустить человека из больницы домой можно уже после первого отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Прежде их должно было быть два.

«Выписка пациента из стационара для продолжения лечения в амбулаторных условиях может осуществляться до получения отрицательного результата», — сказано в постановлении. В рамках этого пункта исключение будет делаться для пациентов, проживающих в коммунальной квартире, общежитии, соучреждении, хостеле или гостинице.

В документе также установлены сроки выполнения исследования на выявление вируса — не более 48 часов с момента сдачи анализа. Минимальный уровень охвата тестами необходимо увеличить со 150 до 200 в день на 100 тысяч населения.