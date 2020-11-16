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Вирусолог развеял миф об уровне заразности переболевших коронавирусом

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вирусолог Алексей Аграновский развеял миф об уровне заразности переболевших коронавирусом. Об этом доктор биологических наук, профессор МГУ рассказал в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, человек, который переболел вирусом, остается заразным даже после выздоровления. Специалист добавил, что переболевшие — один из самых опасных источников заражения.

Эксперт также отметил, что переболевшие коронавирусом могут повторно заразиться вирусом, так как уже через пять месяцев уменьшается количество вырабатываемых организмом антител. Он пояснил, что во время и после болезни вырабатываются определенные белки, которые защищают организм.

Ранее Аграновский заявил, что ожидает спад заболеваемости коронавирусом в России не раньше чем через полгода. По его словам, скорее всего это произойдет ближе к лету 2021 года.

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