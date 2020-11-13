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Вирусолог назвал причину носить маски переболевшим COVID-19 россиянам

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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Тем, кто переболел COVID-19, нужно носить маски не только из-за возможных остатков инфекции в верхних дыхательных путях, но и из-за психологических факторов. Такую причину россиянам назвал профессор кафедры вирусологии и биологического факультета МГУ, вирусолог Алексей Аграновский, передает «Москва 24».

Как объяснил Аграновский, ношение маски поможет не приносить дискомфорт и опасение заразиться окружающим, которые не знают, что человек уже переболел коронавирусом и у него сформировались антитела. «На него будут смотреть с опаской, и он будет подавать дурной пример», — заявил он.

Ранее врач-пульмонолог Александр Карабиненко рассказал «Ленте.ру», что переболевшие COVID-19 — самые опасные распространители коронавируса, потому что инфекция остается в верхних дыхательных путях. По его словам, в первую очередь речь идет о «твердолобых» детях и молодежи.

За последние сутки в России выявили 21 938 новых случая коронавируса в 85 регионах, 411 летальных исходов и 18 735 выздоровлений. С начала пандемии зарегистрировано 1 880 551 заражение, 32 442 летальных исхода, 1 406 903 выздоровления.

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