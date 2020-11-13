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Российский врач назвал самых опасных распространителей коронавируса

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Самыми опасными распространителями коронавируса являются те, кто переболел COVID-19 и после этого отказывается носить медицинские маски, считает заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Перенесенный коронавирус не спасает от заражения людьми, которые ходят без масок. Они распространяют коронавирус свободно и без всяких препятствий», — сказал Карабиненко.

По его словам, это связано с тем, что даже после болезни коронавирус остается в верхних дыхательных путях, и именно поэтому маски следует носить всем поголовно. «Люди, которые не носят маски, являются активными распространителями коронавируса. И в первую очередь это дети, это молодежь — те, которым что-либо доказывать очень сложно бывает. Твердолобые», — заключил врач.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов заявил, что основными распространителями коронавируса становятся дети старшего и подросткового возраста. По его словам, они, как и молодые люди, чаще всего болеют бессимптомно, но выделяют достаточное количество вируса, чтобы заразить окружающих.

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