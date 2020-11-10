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Россиянам предсказали новую вспышку коронавируса

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Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Новая вспышка коронавируса, как и любой ОРВИ, может произойти ранней весной. С таким прогнозом выступила иммунолог Ирина Ярцева в эфире НСН.

«Обычно волны ОРВИ бывают осенние и ранневесенние, это октябрь-ноябрь осенью и март весной», — отметила она.

Также Ярцева заявила, что врачи не могут сказать, сколько россиянам еще придется носить маски. «Это вопрос к руководству. Мы же не носим в обычный сезон ОРВИ маски. Зачем сейчас ходить в масках?» — удивилась она.

Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ, кандидат медицинских наук Максим Гультяев заявил, что коронавирус со временем переместится в разряд сезонных заболеваний, обостряясь на фоне изменений погоды. Однако четвертой волны инфекции, по его словам, в 2021 году ждать не стоит. Гультяев подчеркнул, что к следующему году медицинская система будет во всеоружии.

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