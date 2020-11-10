Российский медик спрогнозировал поведение коронавируса в 2021 году

Коронавирус со временем переместится в разряд сезонных заболеваний, обостряясь на фоне изменений погоды. Однако четвертой волны инфекции в 2021 году ждать не стоит. Это в интервью радио Sputnik спрогнозировал ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ, кандидат медицинских наук Максим Гультяев.

Он подчеркнул, что к следующему году медицинская система будет во всеоружии, поэтому четвертой волны ждать не стоит, несмотря на сезонный подъем заболеваемости. «Этот коронавирус далеко не первый в нашей жизни, с течением времени мы друг к другу приспособимся и будем легче переносить заболевание», — сказал Гультяев.

Медик также добавил, что к следующему году сознательное население сделает прививки от коронавируса. Кроме того, многие уже успевают переболеть, поэтому у них останутся антитела класса G, обеспечивающие надежную защиту от заражения. «Тот, кто вакцинируется, будет защищен, кто нет — это его выбор, умирать или нет. Это жестоко звучит, но это на самом деле так», — подытожил эксперт.

Ранее в Минздраве оценили эффективность российской вакцины «Спутник V» в 90 процентов. Внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике медицинского ведомства Оксана Драпкина отметила, что по действенности российский препарат эквивалентен западному.