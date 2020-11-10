Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Раскрыто вооружение российских миротворцев в Нагорном Карабахе
Пашинян сообщил о продолжающихся боях в Карабахе
Дженнифер Лопес снялась в откровенном образе на кровати и взволновала фанатов
Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве 
В России умерли 368 пациентов с коронавирусом за сутки
В России выявили 20,9 тысячи новых случаев коронавируса
Число заразившихся коронавирусом в США превысило 10 миллионов человек
Мать зарычала как маньяк на погнавшегося за ее сыном медведя
Россия подтвердила обсуждение второй АЭС в Белоруссии
Новости партнеров

Вирусолог назвал срок спада заболеваемости COVID-19 в России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Михаил Солунин / ТАСС

Заболеваемость COVID-19 пойдет на спад ближе к лету 2021 года. Такой срок назвал профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ, вирусолог Алексей Аграновский в беседе с Ura.ru.

При этом он отметил, что сколько всего будет волн, спадов и всплесков — трудно спрогнозировать. Острота предстоящих всплесков, по словам вирусолога, будет зависеть от применения вакцины и соблюдения противоэпидемических норм.

Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ, кандидат медицинских наук Максим Гультяев заявил, что коронавирус со временем переместится в разряд сезонных заболеваний, обостряясь на фоне изменений погоды. Однако четвертой волны инфекции, по его словам, в 2021 году ждать не стоит. Гультяев подчеркнул, что к следующему году медицинская система будет во всеоружии.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Челябинске спорят, как хоронить умерших от коронавируса
Российский медик оценил риск заразиться коронавирусом через еду
Российский медик спрогнозировал поведение коронавируса в 2021 году
В Минздраве заявили об эффективности «Спутник V» на уровне западной вакцины