Вирусолог назвал срок спада заболеваемости COVID-19 в России

Заболеваемость COVID-19 пойдет на спад ближе к лету 2021 года. Такой срок назвал профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ, вирусолог Алексей Аграновский в беседе с Ura.ru.

При этом он отметил, что сколько всего будет волн, спадов и всплесков — трудно спрогнозировать. Острота предстоящих всплесков, по словам вирусолога, будет зависеть от применения вакцины и соблюдения противоэпидемических норм.

Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ, кандидат медицинских наук Максим Гультяев заявил, что коронавирус со временем переместится в разряд сезонных заболеваний, обостряясь на фоне изменений погоды. Однако четвертой волны инфекции, по его словам, в 2021 году ждать не стоит. Гультяев подчеркнул, что к следующему году медицинская система будет во всеоружии.