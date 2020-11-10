Российский медик оценил риск заразиться коронавирусом через еду

Риск заразиться коронавирусом через еду в заведениях общепита крайне мал. Инфицирование в таких местах, как правило, связано с несоблюдением санитарных мер: социальной дистанции, масочного режима и гигиены. Возможность заразиться в интервью РИА Новости оценил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«Из 220 тысяч проб коронавирус был обнаружен в 321, то есть около 0,15 процента, при этом в продуктах питания его не выявлено», — отметил медик. Лебедев подчеркнул, что во избежание заражения COVID-19 нужно следовать требованиям Роспотребнадзора.

Ранее в ведомстве оценили риск принести коронавирус домой из общественных мест. По словам руководителя отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяны Руженцовой, такая возможность велика, поэтому квартиру нужно убирать каждый день, используя при этом дезинфицирующие средства.