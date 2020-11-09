Ученые объяснили резкое исчезновение гриппа

Из-за мировой борьбы с COVID-19 грипп почти исчез в 2020 году, заболеваемость им резко сократилась. Причины этому «Известиям» назвали опрошенные российские ученые.

Доцент кафедр биофизики и физики живых систем МФТИ Олег Батищев объяснил, что масочный режим, социальное дистанцирование и другие противоэпидемические меры имели эффект в отношении не только коронавируса, но и других респираторных вирусов. Кроме того, многие люди сделали прививку от гриппа, опасаясь тяжелого течения коронавирусной инфекции.

Режим самоизоляции повлиял на сезонный грипп даже больше, чем на COVID-19, отметил иммунолог-аллерголог, доктор медицинских наук Андрей Продеус. По его словам, менее распространены стали и летние кишечные инфекции. «Это связано с тем, что люди стали более ответственно относиться к правилам личной гигиены», — сказал он.

Временное приостановление транспортного сообщения с Китаем также дало результат, поскольку именно в этой азиатской стране традиционно формируются новые штаммы гриппа, добавил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Он пояснил, что через юго-восточные китайские провинции проходят пути миграции птиц, там повышенная влажность, умеренно тепло зимой, большая скученность населения, много птицефабрик. Это создает благоприятные условия для развития и мутации вирусов.

В Роспотребнадзоре изданию сообщили, что пока рано делать выводы об активности гриппа в России, поскольку эпидемический сезон только начинается.

Ранее иностранные ученые проанализировали статистику по заболеваемости гриппом в США, Австралии, Чили и Южной Африке и пришли к выводу, что циркуляция вируса среди людей практически остановилась. Например, в Соединенных Штатах в 2020 году положительных тестов на грипп стало на 98 процентов меньше, чем годом ранее. В Австралии из 60 тысяч тестов на грипп положительными оказались только 33, в Чили — 12 из 21 тысячи, в Южной Африке — 6 из 2 тысяч.