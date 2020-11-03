Заболеваемость ОРВИ оказалась превышена в половине регионов России

Порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) оказался превышен более чем в половине российских регионов. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора во вторник, 3 ноября.

Так, ведомство зафиксировало превышение показателя в 47 из 85 регионов страны. «По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены (...) преимущественно за счет взрослого населения», — отметили в надзорной службе.

По актуальным данным, прививку от гриппа сделали 33,7 процента россиян — то есть 49,4 миллиона человек. Число граждан, прошедших вакцинацию, увеличилось более чем на 10 миллионов человек за две недели. По состоянию на 20 октября в стране насчитывалось почти 39 миллионов привитых граждан.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что одновременное заражение гриппом и COVID-19 может повлечь более серьезные последствия для организма, с которыми будет тяжело справиться. Поэтому медики рекомендует привиться от известного вируса, вакцина от которого уже существует.

Вакцинация — самый эффективный и безопасный способ защиты от гриппа и его осложнений. Защитный эффект от прививки проявляется через 10-15 дней и длится около года.