В Роспотребнадзоре раскрыли долю больных COVID-19 с развившейся пневмонией

Больше половины жителей России с коронавирусом сейчас имеют симптомы ОРВИ. У каждого пятого больного развивается пневмония. Такие доли раскрыла глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

«В целом 55 процентов всех заболевших имеют клинику острых респираторных вирусных инфекций, и 19 процентов — пневмонии. При том, что на начало осени количество заболевших пневмонией было 25 процентов» — сказала она.

По мнению специалистов, бессимптомное течение коронавируса наблюдается у 25-50 процентов всех зараженных. Чаще всего в таких случаях болезнь проявляется в виде сильной усталости, легкой головной боли, першения в горле.

Ранее руководитель Центра компетенций НТИ «Новые производственные технологии» Алексей Боровков спрогнозировал пик и спад заболеваемости COVID-19. По его мнению, максимальное число заражений в Москве ожидается к концу января 2021 года, снижение показателей начнется в феврале.