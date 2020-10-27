Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила шансы заразиться коронавирусом после вакцинации. По ее словам, такая возможность не исключена, однако риск тяжелого течения заболевания снижается. Такое заявление она сделала в эфире телеканала «Россия 24», ее слова приводит «Интерфакс».

«Но нужно всегда помнить, что все вакцины дают защиту от тяжелых форм заболеваний и от крайне опасного течения, которое может вызвать вирус. Но очень многие вакцины — в первую очередь, вакцина против гриппа — не защищают от встречи с вирусом и от каких-то проявлений заболеваний», — пояснила Попова.

Глава Роспотребнадзора также напомнила, что после прививки не стоит надеяться на полную защиту и все равно продолжать защищаться от вирусов. По ее словам, на восприимчивость к заражению может повлиять и сниженный на фоне какой-либо другой перенесенной респираторной болезни иммунитет.

Ранее Попова пояснила ужесточение масочного режима в стране. По ее словам, такие меры вызваны массовыми нарушениями санитарного режима: многие не носили перчатки и маски. Кроме того, в последнее время изменилась структура заболевших.