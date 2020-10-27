В Роспотребнадзоре объяснили ужесточение масочного режима в России

Ужесточение масочного режима необходимо, потому что есть риск ухудшения ситуации с коронавирусом в России, объяснила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова передает РИА Новости.

Она напомнила, что с завтрашнего дня действует постановление об обязательном ношении масок в общественных местах, транспорте и в местах массового скопления людей. Попова добавила, что именно сейчас наступает тот период, когда принимать подобные меры становится необходимостью.

Глава Роспотебнадзора объяснила, что главной причинной заболевания коронавирусом стало несоблюдение санитарных правил. Опросы ведомства свидетельствуют о том, что 85% заболевших нарушали существующие сегодня предписания: не носили маски, не мыли руки. Структура заболевших, по ее словам, также поменялась. «К сожалению, в эпидпроцесс вовлечены люди старшего возраста», — резюмировала Попова.

За прошедшие сутки в России выявили 16 550 новых случаев заражения COVID-19, а также зафиксировали рекордное количество летальных исходов — 320.