В Роспотребнадзоре ответили на вопрос о переводе дошкольников на удаленку

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ответила на вопрос о переводе на удаленный режим детей дошкольного возраста. Об этом она рассказала в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.

По ее словам, на сегодняшний день вопрос перевода дошкольников на удаленку не рассматривается. «Оснований эпидемиологических для того, чтобы разобщать маленьких детей, о которых вы говорите, на сегодняшний день нет», — ответила Попова.

Кроме того, глава Роспотребнадзора прокомментировала ситуацию с распространением коронавируса в школах. По ее словам, на сегодняшний день меры профилактики распространения инфекции работают, проблем в образовательном процессе не наблюдается.

Ранее Попова объяснила ужесточение масочного режима в России. По ее словам, это необходимо, потому что есть риск ухудшения ситуации с коронавирусом. Она напомнила, что с завтрашнего дня действует постановление об обязательном ношении масок в общественных местах, транспорте и в местах массового скопления людей. Попова добавила, что именно сейчас наступает тот период, когда принимать подобные меры становится необходимостью.

За прошедшие сутки в России выявили 16 550 новых случаев заражения COVID-19, а также зафиксировали рекордное количество летальных исходов — 320.