В половине регионов России эпидпороги по ОРВИ оказались превышены

Эпидемические пороги по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в половине регионов России. Об этом сообщает Роспотребнадзор, передает РИА Новости.

В ведомстве уточники, что превышения по совокупному населению зафиксированы в 41 регионе из 85. При этом больше болеет преимущественно взрослое население.

Также в Роспотребнадзоре напомнили, что в стране продолжается вакцинация против гриппа. Подсчитано, что уже привился каждый четвертый россиянин — 38,9 миллиона человек.

19 октября россиянам рассказали о простой схеме действий при появлении первых признаков ОРВИ. Если наблюдаются такие симптомы, как температура выше 37,2 градусов, кашель, заложенность носа, боль в груди, затрудненное дыхание, одышка, потеря вкуса и обоняния, то необходимо позвонить в поликлинику и вызвать врача на дом. При этом отмечается, что в домашних условиях отличить COVID-19 от простуды практически невозможно.