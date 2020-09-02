Роспотребнадзор рассказал о последствиях заражения гриппом и COVID-19 сразу

К последствиям возможного заражения сразу и гриппом, и COVID-19 относится более тяжелое течение заболевания. Об этом рассказала руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева, передает агентство «Москва».

«Мы впервые в истории столкнулись с ситуацией, когда одновременно осенью в сезон подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ присоединяется новый коронавирус. Сегодня говорят, что можно болеть одновременно и гриппом, и COVID-19, и это может быть тяжело для организма», — сказала Андреева.

Представитель Роспотребнадзора подчеркнула, что вакцинация особенно необходима для защиты от той инфекции, с которой люди уже знакомы — от гриппа. Эта вакцина, по ее словам, включает в себя именно те штаммы вируса, которые будут циркулировать в этом эпидемиологическом сезоне.

Ранее бывший главный санитарный врач России, первый зампред думского комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил вероятность одновременно заразиться коронавирусом нового типа и гриппом. По его словам, такое может произойти. В связи с этим Онищенко призвал россиян сделать прививки от гриппа.