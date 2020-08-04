Россиян предупредили о риске заразиться коронавирусом и гриппом одновременно

Риск заражения коронавирусом и гриппом одновременно возможен, но как будет протекать заболевание, пока неизвестно. Об этом россиян предупредил главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов, передает «Интерфакс».

По словам Чуланова, коронавирус — новое заболевание, и о нем известно еще не все, в том числе недостаточно изучен вопрос протекания сочетанных инфекций.

Инфекционист посоветовал обязательно привиться от гриппа как можно быстрее, как только будут запущены программы вакцинации. Чуланов уточнил, что это было важно и в прошлые сезоны, но особенно важно во время сложной ситуации с коронавирусом. Он добавил, что в 2020 году программу вакцинации от гриппа планируют запустить раньше, чем обычно, предположительно, в начале сентября.

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Ранее сообщалось, что проведение компьютерной томографии (КТ) для диагностики коронавируса не грозит развитием рака, потому что исследования на заражение проводятся с меньшей лучевой нагрузкой, чем обычное КТ-исследование. Об этом рассказал заместитель директора по медицинской части Петербургского городского онкологического центра Виталий Егоренков. По его словам, доза от КТ-исследований практически совпадает с естественным радиационным фоном.

По данным на 4 августа, в России выявлено 861 423 случая коронавируса. За весь период пандемии зафиксирован 14 351 летальный исход и 661 471 случай выздоровления.

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