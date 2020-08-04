Онколог оценил возможность развития рака из-за исследований на COVID-19 в России

Массовое проведение компьютерной томографии (КТ) для диагностики COVID-19 не грозит развитием рака, поскольку исследование на коронавирус проводится с меньшей лучевой нагрузкой, чем обычное КТ-исследование. Возможность развития онкологических заболеваний из-за КТ оценил заместитель директора по медицинской части Петербургского городского онкологического центра Виталий Егоренков в интервью Regnum.

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«Нет связи между нативным КТ-исследованием и раками, индуцированными ионизирующим излучением, так как доза мала. Это не лучевая терапия», — подчеркнул врач. По его словам, доза от КТ-исследований почти равна естественному радиационному фону и не представляет опасности для здоровья.

В заключение Егоренков добавил, что после лучевой терапии опухоли возникают примерно через 10-15 лет после облучения, в связи с чем между диагностикой и рентген-индуцированными опухолями он связи не видит.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о существовании опасности массового облучения из-за КТ. По данным ведомства, за март-июнь произошел рост коллективной дозы облучения в полтора раза в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В службе отметили, что сотрудники Санкт-Петербургского научно-исследовательского института радиационной гигиены имени Рамзаева изучат последствия для здоровья граждан и уже начали сбор данных о количестве выполненных КТ-исследований в российских регионах и отдельных медучреждениях.