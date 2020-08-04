В Россию осенью придут новые типы вируса гриппа

Этой осенью в Россию придут четыре особенных штамма вируса гриппа типов А и В, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

В публикации сказано, что в феврале Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала квадривалентные вакцины в сезоне 2020-2021 годов в Северном полушарии. Препарат должен содержать вирусы, подобные H1N1, H3N2, B/Victoria lineage и B/Yamagata lineage.

Дважды в год специальная комиссия ВОЗ пересматривает штаммы гриппа для трех- и четырехвалентных вакцин. В последнюю входят по два вируса штамма А и В, в трехвалентную — только один В. В прошлом году организация рекомендовала вакцину с содержанием вирусов, похожих на H1N1, H3N2, B/Victoria/2/87, B/Yamagata/16/88.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила мероприятия по профилактике гриппа, коронавируса и других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) на эпидемический сезон 2020-2021 годов. Она также предсказала «принципиально новый» эпидемический сезон. По ее словам, в Россию придут новые вирусы гриппа, от которых ранее не прививали граждан. Из-за этого иммунитет требуется минимум у 60 процентов населения.