Врач рассказал об опасности одновременного заражения гриппом и коронавирусом

Одновременное заражение гриппом и коронавирусом очень опасно, так как иммунитету человека становится сложнее справляться с двумя заболеваниями. Об этом в интервью британской газете Daily Express рассказал врач медицинского центра в Портленде Рави Томар.

По его словам, вероятность заразиться сразу двумя вирусами всегда существует. Наиболее подвержены опасности люди старше 65 лет, беременные, а также те, кто страдают от диабета, астмы и сердечных заболеваний. Эксперт подчеркнул, что в случае двойного заражения лечение занимает значительно дольше. Также увеличивается риск летального исхода.

Ранее академик РАН, вирусолог Виталий Зверев рассказал, что среди смертей от коронавируса могли быть случаи, осложненные гриппом. По его словам, вирус гриппа накладывается на коронавирус, однако при подтвержденном диагнозе COVID-19 врачи не исследуют пациента на грипп. При этом он выразил уверенность в том, что в текущем году случаев инфицирования гриппом будет меньше, чем обычно.