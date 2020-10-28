Врач предупредил о риске одновременного заражения коронавирусом и гриппом

Среди смертей от коронавируса могли быть случаи, осложненные гриппом. С таким предположением в эфире радио Sputnik выступил академик РАН, вирусолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

По его словам, вирус гриппа накладывается на коронавирус, однако при подтвержденном диагнозе COVID-19 врачи не исследуют пациента на грипп. «Никто не знает, потому что не ставили лабораторный диагноз. Не может быть, что за целый год не зарегистрированы случаи заболеваемости гриппом», — пояснил врач.

При этом он выразил уверенность в том, что в текущем году случаев инфицирования гриппом будет меньше, чем обычно. «Обычно он идет с востока. А сейчас страны разобщены, границы закрыты, эпидемия будет медленнее развиваться», — спргнозировал Зверев, добавив, что грипп все-таки нельзя сбрасывать со счетов, и подъем заболеваемости обязательно будет.

Вирусолог напомнил, что грипп — опасное вирусное респираторное заболевание с высокой смертностью и осложнениями, не менее тяжелыми, чем при коронавирусе. Однако он не протекает бессимптомно, как COVID-19, поэтому человек сразу понимает, что он болеет, изолируется дома, заражая таким образом меньше людей.

Ранее директор центра «Вектор» Ринат Максютов анонсировал объединенную вакцину против коронавируса и гриппа По его словам, в настоящее время уже идут исследования.

За прошедшие сутки в России выявили 16 550 новых случаев заражения COVID-19, а также зафиксировали рекордное количество летальных исходов — 320. С начала пандемии в стране коронавирусом заразились 1,54 миллиона россиян. Из них более 1,15 миллиона человек выздоровели, еще 26,5 тысячи скончались.