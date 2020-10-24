Препарат от гриппа оказался эффективен для профилактики COVID-19

Подмосковные фармацевты обнаружили противокоронавирусные свойства в лекарстве от гриппа, ОРВИ и проблем с поджелудочной железой, где главным действующим веществом указан апротинин, сообщает «360».

У нового препарата пока нет названия, его планируют выпускать в виде спрея для носа. Медицинский директор группы компаний «ХимРар» Елена Якубова рассказала телеканалу, что апротинин может быть эффективен при профилактике COVID-19. В частности, он оказывает противовоспалительное действие и способен предотвратить цитокиновый шторм.

Само вещество безопасно и давно изучено, но пока покупать его россиянам не рекомендуется. «Раз апротинин начнут применять для новых целей, нужны исследования. Их было несколько. В том числе с участием медработников», — сказала Якубова.

Она отметила, что в течение трех месяцев медработники московского медуниверситета ежедневно работали в «красной» зоне с зараженными пациентами и пользовались спреем. В результате никто из них не заболел.

Сейчас продолжается исследование разработки, потом будет регистрация. Предположительно, в продаже он появится весной следующего года. Среди противопоказаний — беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет, аллергия, непереносимость белка.

Ранее российские ученые в НИИ гриппа в Санкт-Петербурге разработали вакцину от коронавируса в виде спрея на основе вируса гриппа. Сейчас идут доклинические испытания на животных.

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