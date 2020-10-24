Российские ученые сделают вакцину от коронавируса в виде спрея, разработкой занимаются в НИИ гриппа в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 24 октября.

Ученые создают ее на основе вируса гриппа, в данный момент вакцина проходит доклинические испытания на животных. В 2021 году планируется испытание препарата с участием добровольцев.

В России к настоящему моменту зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат под названием «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи. 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». В вакцине нет биологического агента — в ней содержатся синтетические аналоги участков вирусных белков.

Третью вакцину разрабатывает центр имени Чумакова. Препарат цельновирионный — в нем используются либо ослабленные, либо убитые вирусы, неспособные вызвать инфекционные заболевания.

Ожидается, что массовая вакцинация россиян начнется в следующем году.