Президент США Дональд Трамп назвал сроки готовности американской вакцины от коронавируса во время заключительного раунда предвыборных теледебатов с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом, передает ТАСС.

«У нас есть вакцина, которая скоро появится. Она готова», — заявил Трамп. По его словам, о готовности препарата будет объявлено в течение нескольких ближайших недель, после чего ее распространят среди американцев.

В сентябре Дональд Трамп заявлял, что вакцина от коронавируса в стране может быть готова через несколько недель.

15 сентября стало известно, что в США испытания вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, были временно остановлены из-за возможной побочной реакции у одной из пациенток. Тестирование на эффективность и безопасность препарата приостановили, чтобы проанализировать данные о побочных эффектах.