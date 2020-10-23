Врачи назвали главные ошибки россиян при самолечении COVID-19

Многие россияне занимаются самолечением во время пандемии коронавируса и часто делают это неправильно, в то время как бездумное применение препаратов может нанести вред здоровью и усугубить состояние, рассказали «Газете.Ru» опрошенные специалисты.

Иммунолог Мария Польнер назвала одной из главных и распространенных ошибок бесконтрольный прием иммуномодуляторов. По ее словам, это может привести к развитию или обострению аутоиммунных заболеваний. Также многие используют местные антибиотики и антисептики в виде таблеток для рассасывания, в результате нарушается естественная микробиота слизистых оболочек, их защитные свойства снижаются, и вирусу легче проникнуть в организм. «Буквально сегодня обращалась пациентка с грибковым поражением рта, кандидозом, образовавшимся от лечения такими препаратами», — уточнила медик.

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При первых симптомах болезни пациенты нередко начинают принимать антибактериальные средства, из-за чего может развиться резистентность патогенных бактерий, которая в будущем серьезно осложняет лечение бактериальных заболеваний. «Это приведет к устойчивости организма, внутренние микроорганизмы перестанут реагировать на средство, и мы уже никогда не сможем вылечить болезнь», — пояснила врач общей практики Анастасия Тараско.

Антибиотики опасны побочными реакциями, такими как тошнота, рвота, спазм бронхов и аритмия, добавил заслуженный врач России, ведущий научный редактор Vrachu.ru Михаил Каган. При этом такие медикаменты не помогают при вирусных инфекциях, но способны смазать клиническую картину заболевания, создавая проблемы лечащим врачам.

Каган подчеркнул, что принимать не стоит в том числе препараты с недоказанной эффективностью, среди которых арбидол, осельтамивир, гидроксихлорохин. «Необходимо помнить, что нельзя руководствоваться принципом "вреда не будет, а вдруг поможет?". Абсолютно безвредных медикаментов нет», — сказал он.

Вредными иногда оказываются даже витамины, если у человека нет их дефицита. Например, бесконтрольное потребление витамина D отражается на почках, витамин C в больших дозах провоцирует отеки, образование камней, нарушение работы поджелудочной железы, повышение лейкоцитов в крови.

Медики не рекомендуют употреблять и препараты природного происхождения — адаптогены. Так, женьшень работает накопительно, а если превышать дозу, то иммунитет не улучшится, зато возможно обострение имеющихся хронических болезней, сверхнагрузка на печень, почки и желудочно-кишечный тракт.

Среди других ошибок специалисты назвали стремление сбить температуру ниже 38,5 градусов и злоупотребление средствами от кашля.